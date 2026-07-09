Ducks „matchen“ Flyers! Carlsson bestbezahlter NHL-Spieler

Der schwedische Eishockey-Jungstar Leo Carlsson ist zum bestbezahlten Spieler der NHL aufgestiegen.

Der 21 Jahre alte Center kassiert bei den Anaheim Ducks ab der kommenden bis zur Saison 2030/31 ein durchschnittliches Jahresgehalt von 18 Millionen Dollar, nachdem die Franchise aus Kalifornien das Vertragsangebot der Philadelphia Flyers für den Restricted Free Agent mitgegangen ist.

„Offer Sheet“ der Flyers wird gematched

Carlssons drei Jahre laufender Einstiegsvertrag war ausgelaufen. Die Flyers wollten den Stürmer per sogenanntem „Offer Sheet“ nach Philadelphia lotsen. Anaheim hatte bis Freitag Zeit, dieses zu matchen. Ansonsten hätten die Ducks ihr Juwel verloren, als Kompensation aber immerhin vier Erstrundenpicks erhalten.

„Die Entscheidung ist uns leicht gefallen“, sagten die Teambesitzer Henry und Susan Samueli in einem gemeinsamen Statement: „Wir setzen extrem hohe Erwartungen in Leo. Wir sind fest davon überzeugt, dass er seinen starken Aufstiegskurs fortsetzen und zu einem der wirklich herausragenden Center der Liga werden wird.“ Der neue Fünfjahresvertrag ist insgesamt 90 Millionen Dollar wert.

Carlsson übertrumpft Kaprizov

Carlsson löst den Russen Kirill Kaprizov von den Minnesota Wild ab, der mit einem Jahresgehalt von 17 Millionen Dollar vor Leon Draisaitl (14) an der Spitze gelegen hatte. Carlsson hatte in der vergangenen Hauptrunde in 70 Partien 67 Punkte gesammelt. In den Playoffs war er mit acht Zählern gegen die Edmonton Oilers kaum zu stoppen gewesen.

Carlsson war im Draft 2023 an zweiter Stelle von den Ducks ausgewählt worden – nun setzt er mit seinem Gehalt für Vertragsverhandlungen anderer Spieler eine neue Benchmark. Auch das kanadische Toptalent Connor Bedard, der vor Carlsson an Position eins zu den Chicago Blackhawks ging, ist noch ohne neuen Kontrakt.