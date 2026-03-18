Duell der Giganten im Carabao Cup-Finale! Arsenal vs. ManCity am Sonntag live auf Sky

Das Finale des Carabao Cup steht bevor und verspricht ein echter Leckerbissen zu werden: Der FC Arsenal trifft auf Manchester City. In der Liga liefern sich beide Teams ein packendes Duell um die Meisterschaft – am kommenden Sonntag geht es nun um einen weiteren Titel.

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison in der Premier League endete 1:1, doch diesmal muss eine Mannschaft als Verlierer vom Platz gehen. Wer das sein wird und wer am Ende die begehrte Trophäe in den Händen hält, erfahren die Zuschauer am Sonntag ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Premier League.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Playoff-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Das Finale des Carabao Cup live bei Sky Sport:

Sonntag, 22.3.:

17:00 Uhr: FC Arsenal – Manchester City live auf Sky Sport Premier League