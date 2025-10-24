Duell der Kontraste zwischen Mönchengladbach und Bayern

Einst war es der Schlager der deutschen Fußball-Bundesliga, doch dieser Tage empfängt eine tief in der Krise befindliche Mönchengladbacher Borussia den Rekordmeister FC Bayern München. Das Team von ÖFB-Legionär Kevin Stöger ist sieglos Letzter, während die Bayern mit Stögers Landsmann Konrad Laimer sämtliche Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen haben und als ungefährdeter Tabellenführer anreisen. Die Rollen im Borussia-Park sind am Samstag (15.30 Uhr) also klar verteilt.

Gladbach-Coach Gerardo Seoane war bereits Mitte September Geschichte, seitdem werkelt Eugen Polanski – mit bisher mäßigem Erfolg. Zuletzt gab es eine 1:3-Niederlage bei Union Berlin. Die Chancen auf ein erstes Erfolgserlebnis sind gegen die Bayern nicht groß. „Ich fordere von der Mannschaft genau das Gleiche wie immer: vollen Einsatz, absolute Leidenschaft und den Willen, sich zu wehren“, sagte Polanski. „Die Bayern machen im Grunde nichts völlig anders oder neu, sie machen dafür aber alles sehr, sehr gut. Sie sind in einem brutalen Rhythmus und haben extreme Qualität auf jeder Position.“

Laimer-Lob von Kompany

FCB-Coach Vincent Kompany leistet sich in Gladbach den Luxus, Keeper Manuel Neuer mit Blick auf dessen Cup-Sperre kommende Woche gegen Köln auf die Bank zu setzen und dem 22-jährigen Jonas Urbig Spielpraxis zu verschaffen. Unterschätzen wollte der Belgier das Duell aber keinesfalls. „Wenn wir auf den Platz kommen, werden wir nicht das Gefühl haben, dass es Erster gegen Letzter ist. Das Duell strahlt immer noch viel Tradition aus“, sagte Kompany. Sein Sportchef Max Eberl, ein Ex-Gladbacher, pflichtete ihm bei: „Ich kenne die andere Seite, das ist immer das Spiel des Jahres. Es ist Tradition pur. Es wird ein sehr emotionales Spiel.“

Lobende Worte hatte Kompany für Laimer, der unter der Woche gegen Club Brügge in der Champions League stark performte. „Seine Energie, sein Hunger zeichnen ihn aus. Im Moment haben wir viele positive Geschichten in der Mannschaft. Die Energie, die Konny reinbringt, hilft der Mannschaft. Wir haben viel Qualität. Es gehört auch diese Energie dazu, das ist sehr wichtig für uns.“

Der erste Bayern-Verfolger Leipzig gastiert am Samstag in Augsburg, während Borussia Dortmund den 1. FC Köln empfängt. Christian Ilzers TSG Hoffenheim hat Heidenheim zu Gast und peilt den zweiten Sieg in Folge an.

(APA)/Beitragsbild: Imago