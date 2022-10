Duell der Mittelfeldstrategen: Seiwald und Gorenc Stankovic im „Ankick“-Vergleich

Am Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und dem ersten Verfolger Sturm Graz (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Mit von der Partie sind dabei (wahrscheinlich) auch wieder die beiden wichtigen Mittelfeldstrategen Nicolas Seiwald und Jon Gorenc Stankovic.

Auch im Sky Sport Austria Fußball Manager „Ankick“ unterstreichen beide Spieler ihre Wichtigkeit mit einer bislang starken Punkteausbeute. Sowohl Seiwald mit 2515 Punkten sowie Gorenc Stankovic mit 2381 Punkten liefern ihren Managern seit Saisonbeginn Woche um Woche eine solide Punkteanzahl. Im Gesamtranking befindet sich der Salzburger Seiwald aktuell auf Platz 20 wieder, knapp dahinter auf dem 29. Rang steht schon Gorenc Stankovic.

Dabei sammelten Seiwald, der bislang bei Salzburg in den meisten Spielen als Sechser vor der Abwehr agierte, und Sturm-Sechser Gorenc Stankovic ihre Punkte auf unterschiedliche Art und Weise. Der etwas spielstärkere Seiwald sammelte allein in der Kategorie „Teamplay“ satte 1034 Punkte, wo Gorenc Stankovic bisher nur 134 Zähler verbuchte. Dies liegt in erster Linie an der Passquote beider Akteure, die sich stark unterscheidet: Während der Salzburger 85 Prozent seiner Pässe an den Mann bringt, kommen beim Sturm-Profi nur 62 Prozent der Zuspiele an. Dadurch verliert der Serbe in dieser Kategorie 900 Punkte auf Seiwald.

Die fehlenden Punkte macht der Serbe zum einen in der Kategorien „Zweikämpfe“ gut, wo er Seiwald aufgrund der deutlich mehr geführten Zweikämpfe und seiner Stärke bei Luftduellen rund 300 Zähler abnimmt. Dabei weist Seiwald mit 64 Prozent vs. 57 Prozent von Gorenc Stankovic zwar die etwas bessere Zweikampfquote auf, die alleinige Anzahl der Zweikämpfe macht hier aber den entscheidenden Unterschied.

Einen weiteren Vorteil hat der Sturm-Akteur in der Kategorie „Offensive“, wo Seiwald 325 Punkte sammelte. Dem gegenüber befindet sich Gorenc Stankovic mit 778 Zählern, die vor allem aus der deutlich höheren Anzahl an Torschüssen (19 zu 5) und mehr Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner resultieren. Die liegt vor allem an der Kopfballstärke des Sturm-Profis, der sich bei Standards immer wieder gefährlich im gegnerischen Strafraum zeigt.

In einem Aspekt bewegen sich die beiden Mittelfeldstrategen auf absoluter Augenhöhe: Seiwalds 680 Ballaktionen steht Gorenc Stankovic mit seinen 676 Ballaktionen um fast nichts nach.

Seiwald vs. Gorenc Stankovic: Das Duell im Überblick

Spieler vergleichen {{ period.name }} {{ matchDay.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm Alle Filter #{{player1.rank}} - #{{player2.rank}} - Index Filtern: {{ period.name }} {{ matchDay.name }} {{ month.name }} Darstellung: Tabelle Darstellung: Diagramm

Bild: GEPA