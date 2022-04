Duell der Rechtsverteidiger: Kristensen und Stojkovic im Daten-Vergleich

Am Sonntag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Topspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem SK Rapid – ab 16:15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!

Dabei werden mit Salzburgs Rasmus Kristensen und Rapids Filip Stojkovic auch die Rechtsverteidiger beider Teams allerhand zu tun bekommen. Stojkovic ist gegen den gefährlichen Angriff der Salzburger ebenso gefordert wie Gegenpart Kristensen, der auf seiner Abwehrseite aller Voraussicht nach auf den zuletzt in Topform befindlichen Rapid-Angreifer Marco Grüll trifft. Anhand der statistischen Werte des Sky Sport Player Index vergleichen wir beide Außenverteidiger im Daten-Check.

Beide Spieler zählen in ihrem Klub zum unumstrittenen Stammpersonal und haben einen Großteil der möglichen Partien in der Liga von Beginn an absolviert. Kristensen verpasste lediglich zwei von 24 Spielen, Stojkovic stand in 20 Partien in der Rapid-Startelf. Eine Partie verpasste der Montenegriner aufgrund einer Gelbsperre.

Kristensen punktet offensiv – Stojkovic defensiv

Kristensen besticht in dieser Spielzeit vor allem mit seiner Torgefahr – in 22 Einsätzen sammelte der dynamische Däne bereits zehn Scorerpunkte (sieben Treffer, drei Vorlagen). Auch Stojkovic konnte sich bereits zwei Mal in die Torschützenliste der Grün-Weißen eintragen, hinzu kommen zwei Assists. Die Offensivwerte sind es auch, die im Player Index den größten Unterschied ausmachen – Kristensen hält hier bei 2.666 Punkten während Stojkovic bei den „Offense“-Werten nur 858 Zähler gesammelt hat.

Besonders beim Wert der Expected Goals (xG) sticht Kristensen hervor: Bei einem xG-Wert von 3,9 erzielte er sieben Treffer (Differenz +3,1). Stojkovic übertrifft seinen xG-Wert von 0,4 zwar auch, aber nur mit einer Differenz von 1,6.

In Sachen „Defense“ gewinnt hingegen Stojkovic das Duell gegen Kristensen – wenn auch relativ knapp mit 941 zu 814 Punkten. Der Rapid-Verteidiger verbuchte bislang deutlich mehr klärende Aktionen, erfolgreiche Tacklings und abgefangenen Bälle als sein Kontrahent.

Pass- und Zweikampfquote ausgeglichen

Beim „Fair Play“ büßt Stojkovic hingegen wieder Punkte ein. Mit 33 Foulspielen stoppte er seine Gegner in dieser Saison mehr als doppelt so oft regelwidrig wie Kristensen, der auf erst 15 Foulspiele kommt. Eine Karte sah der Däne in dieser Saison zudem noch überhaupt nicht, Stojkovic kassierte hingegen bereits sechs Gelbe Karten.

In den direkten Duellen präsentieren sich beide Spieler auf dem gleichen Niveau: Sowohl Kristensen als auch Stojkovic gewinnen bislang 57 Prozent ihrer Zweikämpfe in der Bundesliga. Auch bei der Passquote nehmen sich Kristensen (70 Prozent) und Stojkovic (69 Prozent) kaum etwas. Bei den Ballaktionen liegt der Salzburger mit im Schnitt 86 pro Partie durch das dominantere Spiel der „Bullen“ fast schon naturgemäß vor dem Rapidler, der auf 73 Ballaktionen kommt.

Bildquelle: GEPA