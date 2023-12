Duell der Überraschungsteams: Klagenfurt empfängt Hartberg

Im Duell der Überraschungsteams der Fußball-Bundesliga wollen Austria Klagenfurt und der TSV Hartberg am Samstag (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) ihren Platz in der Meistergruppe festigen. Ein Punkt trennt die beiden Clubs vor der 16. Runde, die Hartberger von Markus Schopp sind mit 25 Zählern unerwartet Vierter und damit knapp vor dem von Peter Pacult betreuten Tabellennachbarn aus Kärnten. Die Pacult-Elf will zwei Spiele vor der Winterpause gegen den Lieblingsgegner wieder voll anschreiben.

„Mit einem Dreier würden wir vorbeiziehen, das ist ein großer Anreiz und auch unser Ziel“, betonte SKA-Verteidiger Nicolas Wimmer, der mit seinen Kollegen nach zwei Niederlagen zuletzt mit einem 1:0 in Altach auf die Siegerstraße zurückgefunden hat. Die Statistik spricht jedenfalls für die Kärntner. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen mit den Oststeirern hieß der Sieger immer Klagenfurt. Auch das Hinspiel im August entschieden die Violetten vom Wörthersee mit 3:0 klar für sich.

„Es gibt einen Grund, warum wir gegen Klagenfurt sehr oft das Nachsehen haben“, sagte Schopp. „Ich glaube, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die nicht zu Unrecht in den letzten beiden Jahren in der oberen Gruppe dabei war, auch heuer eine bärenstarke Saison hinlegt und uns immer vor riesengroße Aufgaben gestellt hat.“ Schopp erwartet ein spannendes Spiel, die Hinspiel-Niederlage sei sehr wichtig für die Entwicklung gewesen und habe seine Truppe in der Folge größer werden lassen.

Pacult: „Brauchen eine Topleistung“

„Hartberg spielt bisher eine tolle Saison, das gilt allerdings auch für uns“, sagte Pacult. „Wir treten an, um drei Punkte im eigenen Stadion anzuschreiben. Dafür brauchen wir neben einer Topleistung in der Defensive auch die nötige Überzeugung und viel Mut mit dem Ball.“ Und Christopher Wernitznig ergänzte: „Hartberg hat einen Lauf. Wenn sie in einen Flow kommen, dann wird es für uns sehr gefährlich, weil sie eine Reihe von kreativen Burschen dabei haben.“

Die Hartberger mussten sich zuletzt bei Serienmeister Salzburg erst spät mit 2:3 geschlagen geben, die gezeigte Leistung bestätigte aber den spielerischen Aufwärtstrend der vergangenen Monate. „Wir waren im dritten Spiel gegen Salzburg wieder auf Augenhöhe“, erklärte Schopp, der nun auch gegen Klagenfurt das Ende der Niederlagenserie sehen will. Ob Mittelfeldmotor Donis Avdijaj nach seiner in Salzburg erlittenen Rippenverletzung allerdings rechtzeitig fit wird, entscheidet sich kurzfristig.

(APA) / Bild: GEPA