Duell der Verfolger: Leverkusen gegen Dortmund mit Marcel Sabitzer

In der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es am Samstag (18.30 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X) in Leverkusen zu Teil eins des Duells zwischen Bayer und Borussia Dortmund. Für beide Teams heißt es „Verlieren verboten!“, will man im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden. Die drittplatzierten Leverkusener weisen acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf, der BVB hat als Vierter neun Zähler aufzuholen. Die Bayern empfangen den Liga-Nachzügler St. Pauli.

Sowohl Bayer als auch die Borussia gehen mit Erfolgserlebnissen aus der Champions League in den potenziell saisondefinierenden Schlager. Während Leverkusen bei Manchester City 2:0 gewann, waren die Dortmunder daheim gegen Villarreal mit 4:0 erfolgreich. Für die Werkself war es der sechste Sieg in den vergangenen sieben Pflichtspielen, nur gegen München verlor man zu Monatsbeginn. Dennoch ist der Respekt vorm Gegner groß. „Sie sind eine Top-Mannschaft, das haben sie diese Woche wieder gezeigt“, sagte Bayer-Trainer Kasper Hjulmand.

Doppelpack-Duell binnen drei Tagen

BVB-Coach Niko Kovac, der zuletzt ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer auf der Bank schmoren ließ, erwartet einen großen Kampf. „Wir müssen einen tollen Tag erwischen, denn wenn in Leverkusen das Licht angeht, wird es nicht leicht“, sagte Kovac. Nur drei Tage später bietet sich dann beiden Teams die Gelegenheit zur Revanche, dann allerdings in Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale.

Der FC Bayern hat unter der Woche seine erste Saisonniederlage (1:3 bei Arsenal) kassiert. Gegen St. Pauli (15.30 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X) will das Team von Trainer Vincent Kompany und Konrad Laimer wieder zurück auf die Siegerstraße. „Es ist gut, dass wir drei Tage später schon zeigen können, was wir vorhaben. Wir wollen nie verlieren, wir akzeptieren und mögen das nicht“, erklärte Kompany. „Das Wichtigste für uns ist, dass wir in unserer Vorbereitung keinen Unterschied machen zwischen Arsenal und Pauli.“ Christian Ilzers seit fünf Runden ungeschlagene TSG Hoffenheim empfängt indes zur gleichen Zeit Augsburg und könnte bei einem Sieg in die Top 6 vordringen.

(APA) / Bild: Imago