Duell gedreht! ÖFB-Frauen sichern Verbleib in Liga A der Nations League

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat nach einer Aufholjagd gegen Tschechien den Verbleib in Liga A der Nations League fixiert.

Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Alexander Schriebl gewann am Dienstag in Wien das Play-off-Rückspiel verdient mit 2:0 (1:0) und drehte damit das Hinspiel-0:1. Kapitänin Sarah Puntigam (34.) mit einem Foulelfmeter und „Joker“ Jennifer Klein (89.) sorgten mit ihren Toren vor nur 2.100 Zuschauern für den Klassenerhalt in der Topliga des UEFA-Bewerbs.

Bei den Tschechinnen sah Torfrau Barbora Votikova nach zwei Notbremsen die Gelb-Rote-Karte (74.). Die rot-weiß-roten Fußballerinnen bleiben damit unter den besten 16 Nationen Europas und dürfen sich ab dem Frühjahr 2026 über einen vermeintlich leichteren Weg in der WM-Qualifikation für die Endrunde 2027 in Brasilien freuen. In der Nations League bleiben Österreichs Frauen seit der Einführung 2022 in der Topliga.

Deutliches Chancenplus für Österreich

Teamchef Schriebl änderte seine Startelf im Vergleich zum Hinspiel an vier Positionen. Vier Tage zuvor hatte die ÖFB-Elf in Tschechien überhaupt nicht ins Spiel gefunden und vor allem im gegnerischen Umschaltspiel Schwächen offenbart. Im Heimstadion der Wiener Austria änderte sich das Bild. Die ÖFB-Elf kontrollierte die Begegnung über weite Strecken mit Kurzpassspiel, langen Ballbesitzphasen und erarbeitete sich ein deutliches Chancenplus.

In der zweiten Minute klopfte Verena Hanshaw mit einem direkten Freistoß erstmals an, Torfrau Votikova war zur Stelle. Im direkten Gegenzug verzog Tereza Krejcirikova knapp am langen Eck, es sollte die einzige gefährliche Torannäherung der Gäste in der ersten Halbzeit bleiben. Danach übernahm Rot-Weiß-Rot das Kommando und erarbeitete sich mehrere Möglichkeiten, auch wenn im letzten Drittel phasenweise die Präzision fehlte. Maria Plattner kam zu zwei Chancen (14., 19.), Julia Hickelsberger scheiterte mit einem Kopfball aus guter Position an Votikova (22.).

Puntigam eiskalt

Wenig später belohnte sich die ÖFB-Auswahl und glich im Gesamtscore aus. Nach einem weiten Abschlag von Torfrau Mariella El Sherif, die nach dem Kreuzbandriss von Manuela Zinsberger fehlerfrei spielte, sprintete Eileen Campbell den beiden tschechischen Innenverteidigerinnen davon. Die Torjägerin kam vor Votikova an den Ball und wurde von der Torfrau umgeräumt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Puntigam eiskalt ins rechte Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff verfehlte Melanie Brunnthaler einen Hickelsberger-Stanglpass knapp (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel standen die Tschechinnen höher und gestalteten die Partie damit ausgeglichener. In der 63. Minute schoss Campbell aus der Distanz daneben, kurz darauf hatte Hickelsberger das 2:0 auf dem Fuß. Die Galatasaray-Legionärin traf nach Campbell-Vorlage aus drei Metern aber nur die Stange (65.).

Wenig später missglückte Votikova erneut ein Ausflug, diesmal foulte sie Hickelsberger knapp vor der Strafraumgrenze und flog vom Platz. Den Freistoß schoss Puntigam knapp drüber (76.). Die ÖFB-Auswahl drückte auf das entscheidende Tor und durfte nach einem Eckball jubeln: Die eingewechselte Klein, erst unter der Woche nachnominiert, köpfelte nach einer Flanke der ebenfalls ins Spiel gekommenen Katharina Naschenweng aus kurzer Distanz zum Klassenerhalt ein.