Duell Kolumbien gegen Portugal im Showdown der Gruppe K

Kolumbien und Portugal machen sich im direkten Aufeinandertreffen in der Nacht auf Sonntag (1.30 Uhr MESZ) bei der Fußball-WM den Sieg in Gruppe K aus. Den Südamerikanern, die ihre ersten zwei Spiele gewonnen und den Aufstieg schon sicher haben, reicht dafür ein Remis. Die Portugiesen hingegen halten bei vier Punkten und brauchen einen Dreier. Im Parallelspiel kann sich die Demokratische Republik Kongo mit einem Erfolg gegen Usbekistan für die K.o.-Phase qualifizieren.

Die Unruhe nach dem enttäuschenden Turnier-Einstieg hat sich im Lager der Portugiesen gelegt und Cristiano Ronaldo trifft wieder. Wie das 5:0 gegen Usbekistan einzuschätzen ist, wird sich in Miami weisen. Kolumbien ist der bisher mit Abstand schwerste Gegner bei dieser WM. In der Heimat sind die Diskussionen um den 41-jährigen Ronaldo auch nach dessen Doppelpack nicht verstummt. Der frühere Weltfußballer Luis Figo schaltete sich in die Debatte ein und verteidigte „CR7“ gegen jede Kritik: „Es ist klar, dass einige Spieler Cristiano Ronaldo offensichtlich nicht im Team haben wollen. Vielleicht denken sie, dass er sie bremst. Aber sie vergessen alles, was er für dieses Land getan hat. Über Jahre hat er Portugal auf seinen Schultern getragen. Cristiano ist Portugal schlechthin!“, sagte Figo.

Kolumbien kann sich mit einem Punktgewinn ein K.o.-Duell mit einem Gruppendritten sichern. „Dieses Spiel hat den Klang eines Viertelfinales, eines Halbfinales oder sogar eines Endspiels“, sagte Kolumbiens Außenverteidiger Daniel Munoz vor dem Schlager der Gruppe K. Teamchef Nestor Lorenzo kann bisher auf seinen großen Star zählen. Luis Diaz hat bei der WM dort weitergemacht, wo er beim FC Bayern in dieser Saison mit 26 Toren und 23 Vorlagen in Pflichtspielen aufgehört hat. Der 29-Jährige trifft in Miami auf viele Bekannte. Diaz spielte drei Jahre in Portugal für den FC Porto und stand gemeinsam mit Vitinha, Diogo Costa und Francisco Conceicao in einem Team.

DR Kongo – Usbekistan: Kampf um WM-Premierensieg

Die Demokratische Republik Kongo darf sich mit dem ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft gegen die noch punktlosen Usbeken gute Chancen auf den Aufstieg ausrechnen, den Zentralasiaten hilft in Atlanta ebenfalls nur ein Premierenerfolg weiter. Bisher zahlten die Usbeken bei ihrem WM-Debüt jedoch viel Lehrgeld. Dem 1:3 gegen Kolumbien folgte ein 0:5 gegen Portugal. „Ich habe an die Spieler appelliert, mutiger zu sein, keine Angst zu haben. Mit dieser Einstellung kannst du als Mannschaft wachsen“, meinte Usbekistans Teamchef Fabio Cannavaro. Seine Elf muss sich vor allem in der Offensive um Kapitän Eldor Shomurodov steigern.

Die kongolesische Mannschaft kämpft bei ihrer zweiten WM-Teilnahme nach 1974 um den ersten Einzug in die K.o.-Phase. Der erste Sieg auf WM-Ebene und die dadurch resultierenden vier Zähler sollen dies ermöglichen. Trainer Sebastien Desabre kündigte an, „Risiken eingehen“ zu wollen. „Ein Unentschieden wird nicht reichen“, erkannte der Franzose mit Blick auf die Tabelle. Es wird erwartet, dass die Zentralafrikaner die Partie angriffslustiger als in den ersten beiden Gruppenspielen angehen. Die Hoffnungen ruhen auf Betis-Angreifer Cedric Bakambu und seinem bei Newcastle engagierten Nebenmann Yoane Wissa.