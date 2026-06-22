Am heutigen Montag wartet um 19 Uhr in Arlington, Texas, auf das ÖFB-Team wohl das Spiel des Jahres. Im zweiten WM-Spiel trifft Österreich auf Titelverteidiger Argentinien rund um Superstar Lionel Messi.

Wie bereits vor dem Auftaktspiel hatten die Sky-User auch diesmal die Möglichkeit, ihre Wunsch-Startelf für die Partie zusammenzustellen. Diese präsentiert sich wie folgt: Im Tor steht erneut die Nummer eins Alexander Schlager. Auf der rechten Abwehrseite berücksichtigen die User bereits den Kieferbruch von Stefan Posch und ziehen Konrad Laimer auf diese Position zurück.

In der Innenverteidigung sollen Kevin Danso und David Alaba das Abwehrzentrum bilden, während auf der linken Seite weiterhin Phillipp Mwene gesetzt ist. Auch im defensiven Mittelfeld setzt die Community auf Kontinuität und wünscht sich das eingespielte Duo Nicolas Seiwald und Xaver Schlager.

Die offensive Dreierreihe soll aus Romano Schmid, Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer bestehen. Im Sturmzentrum sprechen sich die User für Marko Arnautovic aus.

Die Startelf der Sky-User



