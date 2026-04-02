Duell mit Wolfsburg gedreht: Lyon im Frauen-CL-Halbfinale

Der Rekordsieger zu stark, der Dauerdruck zu groß: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im Viertelfinale der Champions League an OL Lyonnes gescheitert.

Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch stemmte sich im Rückspiel lange gegen den dominanten Favoriten aus Frankreich, unterlag aber schließlich mit 0:4 (0:1, 0:1) nach Verlängerung – das 1:0 aus dem Hinspiel reichte den Wölfinnen nicht, eine erneute Überraschung blieb am Donnerstagabend aus.

Lily Yohannes (16.), Melchie Dumornay (102.), Damaris Egurrola (105.+2) und Tabitha Chawinga (119.) ließen den Wolfsburger Traum von der Runde der besten Vier platzen. Dort trifft nun Lyon in Hin- und Rückspiel (25./26. April und 2./3. Mai) auf den Titelverteidiger FC Arsenal. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayern München und der FC Barcelona.

(SID) / Artikelbild: Imago