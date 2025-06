Für Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg geht es im Duell gegen Real Madrid (Anpfiff 3 Uhr MESZ) um den Aufstieg bei der Klub-WM – Das sind die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Nur mit einem Punktgewinn in Philadelphia gegen die Königlichen haben die Mozartstädter den Aufstieg in der eigenen Hand. Bei einer Niederlage muss Salzburg auf einen Ausrutscher von Al-Hilal gegen Pachuca CF hoffen – das Duell der Gruppengegner findet zeitgleich in Nashville (Tennessee) statt.

Trainer Thomas Letsch verändert sein Team für das Spiel gegen Real Madrid an zwei Positionen, Diambou rückt für den an der Wade angeschlagenen Bidstrup und Ratkov kehrt für Onisiwo in die Startelf retour. Außerdem führt Stefan Lainer die Salzburger als Kapitän aufs Feld.

Nicht mit dabei ist ÖFB-Teamkapitän David Alaba, der zwar mit den Königlichen in die USA gereist ist, nach seiner Knie-OP allerdings noch nicht matchfit ist.

Aufstellungen: So starten Salzburg und Real Madrid

Das ist die Startelf der Bullen

Mit dieser Mannschaft beginnt Real

Bild: Imago