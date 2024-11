Duell um die Konstrukteurs-WM: Der GP von Katar am Wochenende live auf Sky Sport

Vorberichte am Sonntag ab 15:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Sprint am Samstag ab 14:15 Uhr live

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner

Darüber hinaus: Die Formel 2 und die F1 Academy am Wochenende live auf Sky Sport F1

Für ein besonderes Rennerlebnis: Der Sonntag in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“, „Driver Tracker“ und „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion.

Die Formel 1 mit dem Sky X-Traumpass live streamen!

Max Verstappen feierte am Sonntag seinen Titel-Gewinn in Las Vegas, ihm ist die vierte Formel-1-Weltmeisterschaft nicht mehr zu nehmen, doch welcher Rennstall entscheidet die prestigeträchtige Konstrukteurs-WM für sich?

Zwar befindet sich McLaren mit 608 Punkten derweil noch an der Tabellenspitze, allerdings liegt das Momentum aktuell bei Ferrari – der Rückstand der Scuderia beträgt lediglich 24 Punkte – und selbst Red Bull hätte theoretisch noch Chancen auf die Team-Weltmeisterschaft. Zumal es bei McLaren derzeit nicht rund läuft. In der Glücksspielmetropole reichte es nur für die Plätze sechs und sieben, so droht dem britischen Rennstall nach einer starken Saison den Titel bei noch zwei ausstehenden Rennen tatsächlich noch zu verspielen.

Beim Großen Preis von Katar handelt es sich nicht nur um das vorletzte Rennen der längsten Formel 1 Saison aller Zeiten, es ist außerdem das sechste und somit letzte Sprintrennen – bei dem bekanntlich zusätzliche Punkte für Fahrer und Team vergeben werden.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreund:innen alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Doha live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke, dem Losail International Circuit, ein. Zusätzlich wird das Rennen außerdem in UHD/HDR angeboten.

Sendeplan für den Großen Preis von Katar auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 28.11.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:45 – 20:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 29.11.:

11:00 – 11:50 Uhr: F1 Academy – 1. Freies Training

12:05 – 13:00 Uhr: Formel 2 – Training

14:15 – 16:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

16:00 – 16:50 Uhr: F1 Academy – 2. Freies Training

17:10 – 17:50 Uhr: Formel 2 – Qualifying

18:15 – 19:45 Uhr: Formel 1 – Sprint Qualifying

19:45 – 20:45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 30.11.:

13:20 – 14:00 Uhr: F1 Academy – Qualifying

14:15 – 16:15 Uhr: Formel 1 – Sprint

16:15 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Sprint

17:10 – 18:20 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

18:30 – 20:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

20:30 – 21:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

21:00 – 21:50 Uhr: F1 Academy – 1. Rennen

Sonntag, 1.12.:

11:55 – 12:45 Uhr: F1 Academy – 2. Rennen

13:10 – 14:35 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

15:30 – 16:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

16:55 – 18:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

18:45 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

19:30 – 20:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

20:00 – 20:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: GP Katar

