Duelle mit den Finalisten – Kap Verde besser als ÖFB-Elf

Zwei Mannschaften haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika gegen beide Finalisten Spanien und Argentinien gespielt – Österreich und Kap Verde. Der WM-Debütant aus Afrika machte dabei die deutlich bessere Figur.

Kap Verde sorgte in der Gruppenphase mit einem 0:0 gegen Spanien für die erste Sensation des Turniers und musste sich Argentinien im Sechzehntelfinale erst nach Verlängerung 2:3 geschlagen geben. Das ÖFB-Team war sowohl gegen Argentinien in der Gruppenphase (0:2) als auch im Sechzehntelfinale gegen Spanien (0:3) chancenlos.