Düsseldorf besteht bei Nürnberg – Darmstadt verschärft Kieler Krise

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine schwarze Auswärtsserie beendet und den nächsten wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gefeiert.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen sieben Auswärtsspielen gewann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) und holte erstmals seit September drei Zähler in der Fremde. Nach dem zweiten Sieg in Folge hat die Fortuna vorerst sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

Shinta Appelkamp (53.) traf für die Düsseldorfer, die in der Tabelle an Nürnberg vorbeizogen. Für das Team von Trainer Miroslav Klose endete nach acht Heimspielen ohne Niederlage eine starke Serie vor den eigenen Fans.

Darmstadt zurück auf Rang zwei

Dafür ist der SV Darmstadt dank seiner Heimstärke und langer Überzahl auf einen direkten Aufstiegsplatz zurückgekehrt. Gegen das abstiegsgefährdete Holstein Kiel setzte sich das Team von Trainer Florian Kohfeldt 2:0 (0:0) durch und kletterte mit dem siebten Heimsieg in Serie auf Rang zwei.

Torjäger Isac Lidberg (48.) und Niklas Schmidt (52.) trafen für die im eigenen Stadion in dieser Saison noch ungeschlagenen Darmstädter. Die Gäste aus Kiel, bei denen sich Marcus Müller (26.) früh mit Gelb-Rot verabschiedete, blieben auch im zweiten Spiel mit Rückkehrer Tim Walter auf der Trainerbank sieglos und rutschten nach nun sieben Ligaspielen ohne Erfolg auf Relegationsplatz 16 ab.

Dämpfer für Paderborn: Nur Unentschieden gegen Braunschweig

Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann musste sich gegen Eintracht Braunschweig mit einem 1:1 (0:0) begnügen und könnte am Sonntag bis auf Platz fünf zurückfallen.

Sven Michel (90.+8) verhinderte mit seinem späten Ausgleich in Überzahl immerhin eine Heimniederlage. Braunschweig war durch Robin Heußer (52.) in Führung gegangen. In der Schlussphase spielten die Gäste, die seit fünf Spielen auf einen Sieg warten und weiter im Abstiegskampf stecken, nach einer Roten Karte gegen Patrick Nkoa (67., grobes Foulspiel) zu zehnt.

