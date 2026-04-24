Düsseldorf und Braunschweig holen „Big Points“ im Abstiegskampf

Der deutsche Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat im Kampf um den Klassenerhalt ein eindrucksvolles Lebenszeichen gesendet. Gegen Dynamo Dresden gewann das Team von Trainer Alexander Ende am Freitagabend mit 3:1 (2:0). Durch den ersten Sieg nach zuletzt fünf Pleiten in Serie verließen die Rheinländer vorerst die Abstiegsränge.

Cedric Itten (11.), Emmanuel Iyoha (17.) und Luca Raimund (58.) schossen Fortuna zum ersten Erfolg unter dem neuen Trainer Ende, der sein Debüt am vergangenen Samstag beim 1. FC Magdeburg noch mit 0:2 verloren hatte. Jakob Lemmer (90.) traf für Dynamo. Drei Spieltage vor Schluss haben die Düsseldorfer 34 Punkte auf dem Konto, es bleibt jedoch eng im Tabellenkeller.

Braunschweig verlässt den Relegationsrang

Auch Eintracht Braunschweig hat im engen Rennen um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga vorgelegt. Die Niedersachsen gewannen dank einer kämpferischen Topleistung mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern und verließen vorerst den Relegationsrang.

Die zahlreichen Konkurrenten im Tabellenkeller können in den kommenden Tagen nachlegen, doch nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg verschafften sich die Niedersachsen endlich etwas Luft. Faride Alidou (14.) und Erencan Yardimci (72.) erzielten in einer ausgeglichenen Partie die Treffer, dank denen die Eintracht nun 34 Punkte auf dem Konto hat. Der FCK, dessen Fans wütend auf die Niederlage reagierten, steckt im Mittelfeld fest.

(SID) / Artikelbild: Imago