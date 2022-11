Düsseldorf verpasst Sprung in die Aufstiegszone – Lebenszeichen von Bielefeld

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat zum Auftakt des 16. Spieltages den möglichen Sprung in die Aufstiegszone durch das Ende seiner Siegesserie verpasst. Die Rheinländer gingen beim 0:2 (0:2) im Verfolgerduell bei Hannover 96 nach vier Pflichtspielerfolgen nacheinander erstmals wieder geschlagen vom Platz.

In den Derbys des vorletzten Durchgangs der ersten Saisonhälfte rückte Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern durch ein 2:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC in die erweiterte Spitzengruppe vor und verschärfte zugleich die Krise des Südwestrivalen. Schlusslicht Arminia Bielefeld stellte im Ostwestfalen-Duell beim SC Paderborn durch ein 2:0 (2:0) den Anschluss zu den Konkurrenten im Keller wieder her. Im Nord-Vergleich verpasste der FC St. Pauli durch eine Nullnummer gegen Holstein Kiel den erhofften Befreiungsschlag.

Lebenszeichen von Bielefeld

Hannover machte vor 24.100 Zuschauern bereits vor der Pause alles klar. Havard Nielsen (34.) brachte mit seinem siebten Saisontor die Mannschaft von 96-Coach Stefan Leitl in Führung. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel sorgte Cedric Teuchert mit seinem sechsten Saisontreffer für die Entscheidung. Die Niedersachsen zogen durch ihren fünften Heimsieg an Düsseldorf vorbei und rangieren in unmittelbar Nähe zum Relegationsrang.

Kaum weniger aussichtsreich liegt Kaiserslautern nach dem Prestigesieg gegen den KSC nur noch einen Punkt hinter dem Tabellendritten 1. FC Heidenheim. Terrence Boyd (34.) und Kenny Prince Redondo (86.) besiegelten vor 43.852 Besuchern Karlsruhes sechste Pflichtspielniederlage hintereinander.

Bielefeld gelang ausgerechnet in Paderborn der erste Auswärtssieg der Saison. Janni Serra (40.) und der frühere Paderborner Sebastian Vasiliadis (45.+2) verlängerten die Durststrecke der Gastgeber auf vier Spiele ohne Erfolgserlebnis. Die Arminen nutzten dabei auch eine vorläufige Überzahl durch einen frühen Platzverweis für Paderborns Torwart Jannik Huth (8., Handspiel). Eine Gelb-Rote Karte gegen Lukas Klünter nach einer Unbeherrschtheit (70.) stellte wieder Gleichzahl her, doch Paderborn konnte nicht mehr herankommen.

St. Pauli blieb gegen Kiel zwar am Millerntor ungeschlagen, steckt aber dennoch weiter tief im Tabellenkeller. Am Mittwoch könnten die Hamburger sogar auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

(SID)

Bild: Imago