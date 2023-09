Düsseldorf verteidigt Tabellenführung – Pichler trifft für Kiel

Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verteidigt.

Im Top-Spiel trennten sich die Fortuna und Hannover 96 am Sonntag mit einem 1:1. Düsseldorf reist damit mit einem Punkt Vorsprung auf die Konkurrenz am nächsten Freitag zum Spitzenspiel beim drittplatzierten Hamburger SV. Bei Hannover stand Louis Schaub bis zur 73. Minute am Feld.

Benedikt Pichler schrieb beim 2:3 seines Clubs Holstein Kiel gegen Hertha BSC sein zweites Saisontor (54.) an. Die Berliner kamen durch einen in der Nachspielzeit von Fabian Reese verwandelten Elfmeter zum Auswärtssieg. Vier Minuten zuvor war Ex-Austria-Angreifer Haris Tabakovic ebenfalls mit einem Foulelfer an Holsteins Keeper gescheitert. Kiel ist aktuell Siebenter, die Hertha Neunter der Tabelle.

