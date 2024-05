Düsseldorf vs. Bochum – das Relegation-Rückspiel HEUTE LIVE auf Sky

Heute Abend steht in Düsseldorf das Rückspiel in der Deutschen Relegation an: Kann der VfL Bochum mit Kevin Stöger noch das „Unmögliche“ schaffen? Das Hinspiel in Bochum hat bereits einen eindeutigen Sieger hervorgebracht: Düsseldorf gewann mit 3:0 und hat sich damit eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am heutigen Montag erarbeitet.

>>>Mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen<<<

Montag, 27.05. – 20:00 Uhr:

Rückspiel Relegation, Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

Beitragsbild: Imago