Duftmarke von Verstappen im 3. Freien Training – Hamilton Zweiter

Herausforderer Max Verstappen hat die Generalprobe für das Qualifying zum Großen Preis von Spanien in Barcelona für sich entschieden.

Der Red-Bull-Pilot fuhr im dritten Training am Samstag in 1:17,835 Minuten die Bestzeit und war dabei 0,235 Sekunden schneller der zweitplatzierte Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Gut präsentierten sich Charles Leclerc (+0,473) und Carlos Sainz (+0,575) auf den Plätzen drei und vier im Ferrari.

Hamilton, der nach drei Rennen in der Fahrerwertung acht Punkte vor Verstappen liegt, könnte im Qualifying am Nachmittag (um 15.00 Uhr live auf Sky) seine 100. Pole Position in der Formel 1 einfahren.

Viele Fahrer fuhren erst spät auf die Strecke, auch die Top-Piloten Hamilton und Verstappen verbrachten zunächst mehr als 20 Minuten in der Box, ehe die Simulation für das Qualifying begann.

Max Verstappen grabs P1 in our final practice session prior to qualifying 💪

Three teams in the top three, we’re liking this 😍#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/JTGAyvXuVm

— Formula 1 (@F1) May 8, 2021