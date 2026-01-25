Dukes sichern sich beim Schlusslicht Playoff-Ticket

Nach Oberwart, Wels und Kapfenberg haben am Sonntag die Klosterneuburg Dukes mit einem 86:67-Heimsieg über Schlusslicht Fürstenfeld vorzeitig ihr Ticket für die Playoffs der Basketball-Superliga gelöst.

In Traiskirchen wahrten die Lions mit dem siebenten Sieg in Serie, einem 86:81 über Wels, die Chance auf die Top sechs. Oberwart gewann das Burgenland-Derby in Eisenstadt mit 91:76, Kapfenberg holte das Steirer-Duell in Graz mit 83:73.

(APA) / Bild: Imago