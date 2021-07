Dukes verpflichten US-Amerikaner Murray-Boyles

via

Die BK IMMOunited Dukes haben mit James Murray-Boyles (links im Bild) einen weiteren Neuzugang in ihren Reihen zu vermelden. Der 24-jährige US-Amerikaner wird die Klosterneuburger mit seiner Vielseitigkeit auf den Positionen 2 bis 4 unterstützen. Nach seiner College-Zeit bei UNC Pembroke begann er seine Profikarriere in der Slowakei bei BKM Lučenec, wo er die vergangenen beiden Jahre verbrachte. In der letzten Saison kam der 2 Meter-Mann dort auf durchschnittlich 13,4 Punkte und 6,1 Rebounds.

Vielseitiger „Wunschspieler“

Dukes-Headcoach Chris O’Shea, der den Deal eingefädelt hat, ist von den Stärken seines neuen Schützlings überzeugt: „Ich bin sehr glücklich, dass James sich entschieden hat, bei uns in Klosterneuburg den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Nach dem Abgang von Alex Laurent waren wir auf die Suche nach einem vielseitigen Spieler, der verschiedene Qualitäten in die Mannschaft einbringen kann. James hat mich sofort überzeugt, dass er der Richtige ist und wurde schnell zu meinem Wunschspieler“.

„Großartiger Typ und harter Arbeiter“

„James ist variabel einsetzbar, offensiv wie defensiv. Er bringt eine interessante Mischung aus Skill, Größe und Athletik. Dazu ist er ein großartiger Typ und harter Arbeiter. Seine Einstellung wird perfekt zu uns passen. Trotz seines jungen Alters hat er schon zwei Saisonen in Europa gespielt. Wenn man seine College-Karriere und die bisherige Profikarriere betrachtet, sieht man, dass er sich jedes Jahr deutlich verbessert hat. Er hat noch viel Potential sich weiterzuentwickeln und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Er wird der Mannschaft und den Fans viele Freude machen und für schöne Momente sorgen“, so O’Shea.

