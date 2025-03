Duo fehlt Real gegen Rayo Vallecano

Real Madrid muss im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano auf den deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger verzichten. Der Innenverteidiger fehlt im Aufgebot von Trainer Carlo Ancelotti für das Heimspiel am Sonntagnachmittag (16.15 Uhr) ebenso wie Torhüter Thibaut Courtois. Rüdiger verpasste bereits das Abschlusstraining am Samstag und ist spanischen Medienberichten zufolge erkrankt, der Belgier Courtois habe Schmerzen am Knie. Auch ein Einsatz von ÖFB-Kapitän David Alaba ist fraglich.

Für das am Mittwoch (21.00 Uhr) anstehende Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Stadtrivale Atletico Madrid bestünde demnach aber keine Gefahr. Der Klub habe bestätigt, dass Rüdiger am Montag wieder ins Training einsteigen soll. Das Hinspiel hatten die Königlichen mit 2:1 für sich entschieden, Rüdiger und Courtois standen über die volle Distanz auf dem Feld.

Alaba-Einsatz möglich

Ebenso fraglich ist ein Einsatz von ÖFB-Verteidiger Alaba. Der Innenverteidiger war zuletzt wieder angeschlagen, steht allerdings im Spieltagskader der Königlichen. Ein Einsatz des 32-Jährigen ist also nicht ausgeschlossen.

Meister Madrid kann mit einem Sieg mit dem FC Barcelona gleichziehen. Der Spitzenreiter hatte sein Spiel am Samstagabend gegen CA Osasuna abgesagt, nachdem Teamarzt Carles Miñarro Garcia verstorben war.

(SID) / Bild: Imago