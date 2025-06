Duplantis: „6,40 m im Bereich des Möglichen“

Stabhochsprung-Phänomen Armand Duplantis traut sich im weiteren Verlauf seiner Karriere auch Fabel-Weltrekorde zu. „Ich will so bald wie möglich 6,30 m springen, aber ich würde auch sehr gerne 6,40 m schaffen, das ist natürlich eine irre Grenze, aber es fühlt sich für mich im Bereich des Möglichen an“, sagte der schwedische Doppel-Olympiasieger vor seinem Start beim Leichtathletik-Meeting am Dienstagabend in Ostrava.

Duplantis hatte erst Mitte des Monats in Stockholm seine eigene Weltbestmarke auf 6,28 m verbessert. Für den 25-Jährigen war der Erfolg bei seinem Heimspiel der zwölfte Weltrekord seiner Laufbahn.

(SID) / Foto: IMAGO