Durch Cupsieg von Sturm: Liga-Dritter darf auf Europacup-Fixplatz hoffen

via Sky Sport Austria

Durch den Titelgewinn von Sturm Graz im ÖFB-Cup darf sich der Dritte der Fußball-Bundesliga Hoffnungen auf einen Fixplatz in einer internationalen Gruppenphase machen. Klassieren sich die Grazer in der Endtabelle auf einem der ersten beiden Plätzen, starten die Steirer in der Champions League (Meister) bzw. der Qualifikation zur Königsklasse (Zweiter).

Steht der Cupsieger im Play-off der Europa League und würde bei einer Niederlage in die Gruppenphase der Conference League umsteigen, würde dies das drittplatzierte Team der Liga erben. Der Vierte würde ebenfalls fix in der Conference-League-Quali antreten. Im Europacup-Play-off darf außerdem auch der Zweite der Qualifikationsgruppe auf einen Europacup-Startplatz hoffen.

(APA) / Bild: GEPA