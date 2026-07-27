Durchbruch! Dortmund erzielt Einigung bei Wunschspieler

Borussia Dortmund hat nach Sky Sport-Informationen einen Durchbruch in den Verhandlungen um Konstantinos Karetsas erzielt.

Sportdirektor Ole Book verhandelte am heutigen Montag in Belgien die letzten Details mit dem KRC Genk aus.

Der BVB zahlt im Paket 32 Millionen Euro – 30 Millionen Euro an fixer Ablöse mit zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen, die realistisch zu erreichen sind. Zudem haben sich die Belgier eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Der 18-jährige Offensivspieler soll einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Hln Sport berichtete zuerst über die Einigung.

Dortmund gelingt Durchbruch nach zwei Stunden

Das Treffen in Genk begann um 15 Uhr und dauerte etwa zwei Stunden an. Zuvor lag die Forderung für die Dortmunder Wunschlösung auf die Nachfolge von Julian Brandt bei bis zu 40 Millionen Euro.

Nicht nur der BVB zählte zu den Interessenten. Auch die AC Milan hatte den griechischen Jungstar auf dem Radar und mischte mit. Doch nun soll zeitnah der Papierkram zwischen dem BVB, Genk und Karetsas erledigt werden.