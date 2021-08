Durchbruch im Sabitzer-Poker: Bayern-Deal vor Abschluss

Nach Sky Informationen steht der Wechsel von Marcel Sabitzer von RB Leipzig zu Bayern München vor dem Abschluss.

Es gibt eine grundsätzliche Einigung zwischen RB Leipzig und Bayern München und damit den Durchbruch in den Verhandlungen. Circa 15 Millionen Euro sollen fließen. Die Bildberichtete zuerst darüber. Allerdings sind die Verträge nach unseren Informationen noch nicht unterschrieben, der Deal ist noch nicht fix. Marcel Sabitzer ist auch noch in Leipzig, wie Sky weiß. Der heutige Tag wird entscheidend werden.

RB hat Sabitzer-Nachfolger an der Angel

Gleichzeitig hat RB Leipzig den Nachfolger für Sabitzer bereits an der Angel. Genau wie Sabitzer ist der Transfer von Ilaix Moriba vom FC Barcelona zu Leipzig nach Sky Information vor dem Abschluss. Das Supertalent der Katalanen soll zu RB wechseln. Auch dort gibt es eine grundsätzliche Einigung zwischen allen drei Parteien. Ebenso sind bei diesem Deal die Verträge aber noch nicht unterschrieben. Bis zuletzt versuchte Tottenham diesen Transfer noch zu verhindern und Moriba nach London zu lotsen. Stand jetzt wechselt Moriba allerdings nach Leipzig.

Sabitzer nicht im Kader gegen Wolfsburg

Nach Sky Infos steht der vom FC Bayernumworbene RB-Kapitän auf eigenen Wunsch nicht im Leipzig-Kader gegen den VfL Wolfsburg (Anpfiff 17:30 Uhr).

“Wir haben uns schon mit dem Spieler beschäftigt, ja. Das könnte ein Thema werden”, hatte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Samstag am Sky Mikro gesagt. Bis Dienstag ist das Wechselfenster (der Deadline Day auf Sky Sport News und auf skysportaustria.at) noch geöffnet. “Wir schauen, was unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten sind und in dem Rahmen werden wir uns bewegen”, sagte Salihamidzic über das Agieren der Bayern auf dem Transfermarkt.

Bild: Imago