Durchschnittsalter unter 22 – Jaissle: „Sind absolut an der Grenze“

Der FC Red Bull Salzburg musste im Winter den Abgang von Führungsspieler Max Wöber verkraften. Der österreichische Serienmeister ließ den Verteidiger zu Leeds United ziehen. „Der Abgang schmerzt natürlich, aber wir jammern nicht. Bei jedem Abgang ergibt sich die Chance für andere Talente“, erklärte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle.

Der 25-Jährige war auch Abseits des Platzes sehr wichtig für die Salzburger und „ganz angesehen in der Truppe“, so Jaissle. Der Altersdurchschnitt der Mozartstädter liegt aktuell bei unter 22 Jahren, mit Wöber verlor man zudem einen kommunikativen Spieler. „Wir sind absolut an der Grenze angelangt. Das ist ein extrem mutiger Weg. Dessen sind wir uns bewusst und diesen Weg trage ich voll mit, deswegen bin ich auch hier. In den letzten Jahren war es schon mutig, jetzt ist es noch mutiger“, sagte Jaissle angesprochen auf den niedrigen Altersdurchschnitt.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund im Sky-Interview