Durststrecke beendet! Großschartner gewinnt erste Etappe der Tour of Austria

Felix Großschartner hat eine zehnjährige österreichische Durststrecke bei der Tour of Austria beendet!

Der Oberösterreicher gewann am Mittwoch die erste Etappe rund um Steyr, es war der erste Tagessieg eines Österreichers seit zehn Jahren. Großschartner setzte sich vor seinem UAE-Teamkollegen Rafal Majka auch an die Spitze der Gesamtwertung.

„Die letzten 500 m hat es sich ein bisschen surreal angefühlt, weil es auch so geschmeidig gelaufen ist“, sagte Großschartner im ORF-Interview. Der 31-Jährige hielt mit Majka in der Entscheidung den Iren Archie Ryan (EF) in Schach, attackierte im Finish und fuhr mit beruhigendem Vorsprung über die Ziellinie. „Ich habe gewusst, wenn ich ein kleines Loch habe, wird es schwer, dass er mich einholen kann“, meinte Großschartner.

Die vormalige Österreich-Rundfahrt war bereits zum sechsten Mal in Steyr zu Gast. Nach einem stimmungsvollen Startschuss setzte sich nach 50 km eine elfköpfige Ausreißergruppe mit fünf Österreichern ab. Die Ausreißer fuhren bis zu drei Minuten Vorsprung auf das Feld heraus. Die erste Bergwertung in Roßleithen ging an Astanas Nicolas Winokurow, vor der zweiten zum Polsterer Kogel zerfiel die Gruppe bereits.

Fluchtgruppe eingeholt

Das von den World-Tour-Teams angeführte Hauptfeld rauschte vor der Entscheidung heran. Der Vorsprung schmolz, etwas mehr als 20 km vor dem Ziel wurde die Fluchtgruppe eingeholt. Einige Attacken blieben erfolglos, im Anstieg vor den finalen Kilometern auf den Porscheberg verlor u.a. Patrick Konrad aufgrund eines Defekts an seinem Rad den Anschluss.

Ryan versuchte zunächst sein Glück, das UAE-Duo konnte aber kontern. Zehn Jahre nach Lukas Pöstlberger gewann damit wieder ein Österreicher. Die 2. Etappe führt die Fahrer am Donnerstag von Bischofshofen über 142 km nach St. Johann/Alpendorf. Das flachste Teilstück der Tour endet mit einer Bergankunft am Geisterberg.

(APA) / Bild: GEPA