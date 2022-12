Dusek in Cervinia auf Rang fünf

Österreichs Crossfahrer haben beim Weltcup in Cervinia nicht an ihre Leistungen vom Freitag anschließen können, als Olympiasieger Alessandro Hämmerle vor Jakob Dusek den Sieg eingefahren hatte. Keiner schaffte es in das große Finale der Top vier, die um die weiteren Ränge fahrenden Dusek und Julian Lüftner wurde Fünfter bzw. Achter. Der Sieg ging erstmals in seiner Laufbahn an den Franzosen Loan Bozzolo.

Alessandro Hämmerle (13.) und Luca Hämmerle (9.) schieden im Viertelfinale aus. Danach gab es Aufregung, war doch Alessandro im Viertelfinale von Lucas Eguibar (ESP) bei dessen Überholmanöver behindert worden und zu Sturz gekommen. Ein ähnlicher Vorfall war am Vortag geahndet worden. „Es darf nicht sein, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich werde einfach über den Haufen gefahren – und das übrigens nicht zum ersten Mal -, und es passiert nichts“, sagte der Vorarlberger verärgert.

Dusek freute sich indes über eine „brutal gute Woche für mich“. So könne das Kalenderjahr enden. Für Lukas Pachner, Andreas Kroth und David Pickl war im Achtelfinale Endstation. Österreicherin war keine am Start.

(APA) / Bild: GEPA