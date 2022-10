Dustin Johnson gewinnt LIV-Saisontitel und 18 Millionen

Dustin Johnson hat die neu geschaffene und umstrittene Golf-LIV-Serie schon vor der letzten Einzel-Veranstaltung am Wochenende gewonnen. Der US-Amerikaner kassiert dafür einen Siegespreis in Höhe von nicht weniger 18 Millionen US-Dollar (18,37 Mio. Euro). Johnson kam in den ersten sechs Events fünf Mal in die Top Ten, darunter der Sieg in Boston. Nach Punkten führt Johnson mit 121 Zählern und kann vom Südafrikaner Branden Grace (79) nicht mehr eingeholt werden.

„Die Einzelwertung zu gewinnen, ist etwas Großes. Es ist eine Ehre, der erste Einzel-Saisonsieger der LIV zu sein“, kommentierte der 38-jährige Johnson in einem Statement. LIV-Präsident Greg Norman gratulierte dem US-Amerikaner. „Das erste Kapitel in der LIV-Golf-Geschichte hätte ohne den Namen Dustin Johnson nicht geschrieben werden können. Ohne Zweifel ist DJ unter den Elite-Spielern der Welt“, sagte Norman.

Für die Gesamt-Plätze zwei und drei, für die auch noch die enormen Summen von acht bzw. vier Millionen Dollar ausbezahlt werden, gibt es noch mehrere Kandidaten. Österreich-Beitrag Bernd Wiesberger, der dank eines 17. Rangs in Boston in der Punktewertung aufscheint, liegt gesamt auf Platz 53. Die Saison im Einzel wird ab Freitag in Jeddah beendet, zwei Wochen darauf folgt in Miami noch die Team-Championship.

(APA) / Bild: Imago