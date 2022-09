Dutt nach erstem Heimsieg über Malone: „Er ist ein richtig guter Typ“

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC feiert in der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga seinen ersten Heimsieg gegen den TSV Hartberg. Über die Leistung seiner Mannschaft bleibt Trainer Robin Dutt dennoch sehr kritisch und sieht einiges an Verbesserungspotential. Neuzugang Maurice Malone überzeugt erneut mit seiner Leistung. Dutt ist über seine Schnelligkeit und Leistung sichtlich erfreut. „Er ist schnell, das ist wichtig im Fußball. Darüber hinaus ist er ein richtig guter Typ“, so der 57-jährige.