Dybala wohl für Salzburg-Rückspiel fit

Gute Nachrichten für die AS Roma nach der 0:1-Niederlage im Europa-League-Hinspiel am Donnerstag in Salzburg: Bei Weltmeister Paulo Dybala, der in Wals-Siezenheim Ende der ersten Hälfte vorzeitig vom Platz musste, haben Ärzte eine Verletzung ausgeschlossen. Tests hätten lediglich eine Überlastung des linken Beinbeugers ergeben, verlautete es am Freitag vom italienischen Tabellenvierten. Der 29-jährige Argentinier würde sich derzeit einer Behandlung unterziehen.

Dybala dürfte damit zwar das Serie-A-Spiel am Sonntagabend (20.45 Uhr) gegen Hellas Verona verpassen. Der Offensivstar soll aber im Rückspiel der EL-Zwischenrunde am Donnerstag im Stadio Olimpico in Rom gegen Salzburg einsatzfähig sein, hieß es. Dybala war im vergangenen Sommer von Rekordmeister Juventus Turin zu den „Giallorossi“ gewechselt. Für diese hat er in der laufenden Saison bisher elf Pflichtspieltore und sieben Assists geliefert.

(APA) / Bild: Imago