Dyche folgt bei Nottingham auf Postecoglou

Nottingham Forest aus der Premier League hat Sean Dyche als neuen Teammanager verpflichtet. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der 54-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der Engländer folgt damit auf Ange Postecoglou, der am Samstag nach dem 0:3 gegen den FC Chelsea und nur 39 Tagen im Amt entlassen worden war. Dyche, nach Nuno Espirito Santo und Postecoglou bereits der dritte Forest-Teammanager in dieser Saison, kehrt damit nach über 35 Jahren zu seinem Jugendklub zurück. Zuletzt hatte er bis zu seiner Entlassung im vergangenen Januar beim Liga-Konkurrenten FC Everton an der Seitenlinie gestanden.

Nottingham liegt nach sieben Ligaspielen ohne Sieg auf einem Abstiegsplatz. Seine neue Mannschaft wird Dyche erstmals am Donnerstag um 21.00 in der Europa League (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream einfach und unkompliziert dabei sein) gegen den portugiesischen Traditionsverein FC Porto betreuen.

(SID) / Bild: Imago