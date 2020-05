Dynamo Dresden nimmt Mannschaftstraining wieder auf

via

Der deutsche Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat am Samstag nach seiner 14-tägigen häuslichen Quarantäne wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Nach einer kurzen Besprechung absolvierte das Schlusslicht eine rund 90-minütige Einheit in Vorbereitung auf den Neustart am 31. Mai gegen den VfB Stuttgart.

Ab Montag bezieht der Club des Österreichers Sascha Horvath das vorgeschriebene einwöchige Quarantäne-Trainingslager in einem Dresdner Hotel, wo sich die Sachsen auf die kommenden neun Partien in 29 Tagen vorbereiten werden. Das Dresdner Gesundheitsamt hatte nach mehreren positiven Coronatests am 9. Mai eine 14-tägige häusliche Quarantäne für das gesamte Team angeordnet.

