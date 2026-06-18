Dzeko-Einsatz gegen die Schweiz offen

Trainer Sergej Barbarez hat sich mit Blick auf einen Einsatz von Edin Dzeko bei Bosnien und Herzegowina nicht in die Karten schauen lassen.

Die sehr direkte Nachfrage eines Journalisten, ob der 40 Jahre alte Torjäger denn nun im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz am Donnerstag in Los Angeles (21.00 Uhr MESZ) in der Startelf stehe, brachte den Coach zum Lachen.

Kein Update von Coach Barbarez

„Ich weiß es nicht, fragen Sie mich morgen noch mal. Es tut mir leid“, sagte Barbarez am Mittwoch (Ortszeit) amüsiert. Beim Auftakt gegen Co-Gastgeber Kanada (1:1) hatte der Profi von Schalke 04 über die komplette Spieldauer auf der Bank gesessen.

Egal ob auf oder neben dem Feld wissen seine Mitspieler Dzeko aber zu schätzen. „Er ist einer der besten Stürmer der letzten Jahrzehnte“, sagte Abwehrspieler Nikola Katic. Dzeko sei „wirklich ein unglaublicher Spieler“, der „so präsent in jedem einzelnen Training, bei jeder einzelnen Mahlzeit, bei jedem Treffen“ sei: „Wir sind unglaublich glücklich, dass wir ihn im Team haben.“

Im Duell mit der Schweiz, die nach dem Remis gegen Katar (1:1) ebenfalls einen Zähler in der Gruppe B auf dem Konto hat, will Barbarez mit oder ohne Dzeko „um drei Punkte spielen“. Wenn seine Mannschaft 100 Prozent gebe, „wird es ein großartiges Spiel und dann sind zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen“.