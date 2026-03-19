Dzeko-Sperre reduziert! Sportgericht kippt Entscheidung

Die Sperre von Edin Dzeko wurde nach Sky Sport Infos auf ein Spiel reduziert. In der mündlichen Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht wurde der Schalker Stürmer statt für rohes Spiel für unsportliches Verhalten bestraft.

Der Kicker schreibt, dass der Bosnier neben der Sperre eine Geldstrafe von 20.000 Euro bezahlen muss. Damit fehlt Dzeko dem Tabellenersten der 2. Liga nur am kommenden Spieltag im Spitzenspiel bei Darmstadt 98.

Nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag Mittag stufte der DFB das Foul von Dzeko, für das der Stürmer in der Vorwoche mit glatt Rot des Platzes verwiesen wurde, von „rohes Spiel“ auf „unsportliches Verhalten“ herab.