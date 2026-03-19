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2. Deutsche Bundesliga

Dzeko-Sperre reduziert! Sportgericht kippt Entscheidung

Die Sperre von Edin Dzeko wurde nach Sky Sport Infos auf ein Spiel reduziert. In der mündlichen Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht wurde der Schalker Stürmer statt für rohes Spiel für unsportliches Verhalten bestraft.

Der Kicker schreibt, dass der Bosnier neben der Sperre eine Geldstrafe von 20.000 Euro bezahlen muss. Damit fehlt Dzeko dem Tabellenersten der 2. Liga nur am kommenden Spieltag im Spitzenspiel bei Darmstadt 98.

Nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag Mittag stufte der DFB das Foul von Dzeko, für das der Stürmer in der Vorwoche mit glatt Rot des Platzes verwiesen wurde, von „rohes Spiel“ auf „unsportliches Verhalten“ herab.

Durch diese neue Interpretation des Foulspiels gab der Verband den Forderungen des Klubs in Teilen statt. Die Sperre von Dzeko wird so von zwei auf eine Partie reduziert. Zusätzlich wird eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro fällig. Damit steht er Stürmer Schalke gegen den Karlsruher SC wieder zur Verfügung. Beim Spiel gegen Darmstadt 98 wird der Bosnier durch Moussa Sylla vertreten.

Baumann erklärte Einspruch

Dzeko war beim Heimspiel gegen Hannover 96 in der 52. Minute beim Stand von 2:0 aus Schalker Sicht mit glatt Rot dem Platz verwiesen worden, nachdem er Husseyn Chakroun mit der offenen Sohle im Bauchbereich traf. Der Torschütze zum 1:0 hatte seine Augen voll am Ball und übersah in der Drehung den Hannoveraner, der mit Schmerzen zu Boden ging.

S04-Sportvorstand Frank Baumann erklärte am Dienstag nach Verkündung der Sperre: „Wir legen Einspruch gegen das Urteil ein, weil eine Sperre für zwei Spiele unserer Überzeugung nach zu hoch ist. Unserer Auffassung nach liegt eben keine Aktion von Edin vor, in der die Gesundheit des Gegenspielers rücksichtslos gefährdet wird, wie es der DFB in seinem Einzelrichterurteil darstellt“.

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(SID)/Beitragsbild: Imago