Dzeko trifft beim Debüt – Paderborn holt wichtigen Sieg

Er kam, sah – und traf: Rund 66 Minuten saß der neue Star auf der Bank, dann erlebte Edin Dzeko den Mythos Schalke 04 bei seinem umjubelten Debüt hautnah mit.

Der Spitzenreiter kam dank eines Dzeko-Treffers nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und holte am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga noch ein 2:2 (0:0) im Traditionsduell mit dem 1. FC Kaiserslautern.

Top-Joker Ivan Prtajin traf zunächst für den FCK (61. und 84). Dzeko (87.) und Kenan Karaman (90.) waren für Schalke erfolgreich.

„Er ist ein Superstar, ein Champion, der zu Schalke wollte. Er wird mithelfen, damit wir den nächsten Schritt machen“, sagte Trainer Miron Muslic kurz vor dem Anpfiff bei Sky über Dzeko: „Wir wollen Dzeko Schritt für Schritt aufbauen. Dass Edin da ist, tut uns allen gut.“ Sportvorstand Frank Baumann gab zu Protokoll, dass es dem 39 Jahre alten bosnischen Altstar nicht um das Finanzielle ging: „Er verzichtet auf sehr viel Geld, damit er für Schalke spielen kann.“

Nach der Verpflichtung von Dzeko treibt Schalke seine Personalplanungen weiter voran. Angreifer Moussa Sylla steht vor einem Wechsel in die USA (New York City FC), sieben Millionen Euro stehen als Ablöse im Raum. Der frühere Kölner Dejan Ljubicic wird im Gegenzug kommen, falls er am Montag den Medizincheck besteht.

Paderborn dreht Partie dank Tigges

Dank Steffen Tigges ist der SC Paderborn im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder zurück in der Spur. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg führte der eingewechselte Stürmer die Ostwestfalen nach Rückstand und langer Überzahl mit einem Doppelpack gegen den Abstiegskandidaten Preußen Münster zu einem 2:1 (0:1).

Etienne Amenyido (2.) brachte den Außenseiter früh in Führung, Paderborn fand durch eine Rote Karte gegen Münsters Yassine Bouchama (28., grobes Foulspiel) und eine deutlich verbesserte Leistung nach dem Seitenwechsel zurück ins Spiel. Der eingewechselte Tigges (50./83.) traf doppelt per Kopf. Damit liegen die Ostwestfalen einen Punkt hinter den direkten Aufstiegsplätzen. In der unteren Tabellenhälfte ist Münster derweil punktgleich mit Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz.

Elversberg mit Remis gegen Bochum

Die SV Elversberg hat dank Lukas Petkov in der 2. Liga gegen den effizienten VfL Bochum im Kampf um den Aufstieg noch einen verdienten Punkt geholt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner erkämpfte sich am Sonntag zu Hause nach einem unglücklichen Rückstand ein 1:1 (0:1), Petkov verhinderte mit seinem Treffer in der 53. Minute die erste Heimpleite der Saison für die insgesamt deutlich überlegenen Saarländer. Zuvor hatte Mats Pannewig (24.) Bochum überraschend in Führung gebracht.

Elversberg ließ insbesondere in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen ungenutzt, hinzu kamen zwei Alutreffer – durch das Remis rutschte das Team in der Tabelle ab. Bochum wartet nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg, die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler rangiert im Mittelfeld.

