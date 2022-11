Eagles bleiben in NFL weiter ungeschlagen

Die Philadelphia Eagles bleiben das einzig ungeschlagene Team in der National Football League (NFL). Am Donnerstag (Ortszeit) bezwang das Team von Quarterback Jalen Hurts auswärts die Houston Texans mit 29:17. Zum ersten Mal in ihrer Club-Historie haben die Eagles ihre ersten acht Saisonspiele gewonnen.“Ich weiß, dass das für die Stadt Philadelphia etwas Besonderes ist“, erklärte Hurts nach der Partie.

Der Spielmacher warnte aber auch. „Ich bin schon einmal mit 8:0 in die Saison gestartet und hatte am Ende das Landesfinale verloren. Wir müssen also von Tag zu Tag schauen“, sagte Hurts zur bisher so erfolgreichen Saison der Eagles mit Blick auf seine persönliche College-Karriere.

Bezos und Jay-Z an Washingtons NFL-Team interessiert

Unterdessen sollen Amazon-Gründer Jeff Bezos und Musiker Jay-Z laut Medienberichten an einem Kauf des NFL-Teams Washington Commanders interessiert sein. Nach Angaben des US-Senders CNN haben beide miteinander gesprochen, um ein Joint Venture einzugehen. Dan Snyder, der derzeitige Besitzer der Commanders, und dessen Frau Tanya haben nach übereinstimmenden Berichten die „Bank of America Securities“ beauftragt, potenzielle Angebote zu prüfen. Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ schätzt den Wert des NFL-Teams auf 5,6 Milliarden Dollar.

Die Commanders standen in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik, da ihnen eine vergiftete Arbeitskultur vorgeworfen wird. Nach einem Untersuchungsverfahren hatte das NFL-Team im vergangenen Jahr eine Strafe von zehn Millionen US-Dollar zahlen müssen. Jay-Z würde nicht zum ersten Mal Anteile an einem US-Sportteam erwerben. Bis zum Jahr 2013 war der Musiker Teileigentümer des Basketballteams Brooklyn Nets.

(APA)/Bild: Imago