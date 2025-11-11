Eagles holen knappen Sieg gegen Packers

Die Philadelphia Eagles haben in der NFL ihren dritten Sieg nacheinander eingefahren. Der Super-Bowl-Champion rang im Montagsspiel die Green Bay Packers in einer Defensivschlacht mit 10:7 nieder. Nach neun Spielen stehen die Eagles bei 7:2 Siegen.

Quarterback Jalen Hurts warf für 183 Yards, den einzigen Touchdown der Eagles besorgte DeVonta Smith nach Pass Hurts. Die Packers kamen nach einem 0:10 nochmal zurück. Mit dem letzten Spielzug hatten die Gastgeber die Chance auf den Ausgleich, nach einem schwachen Snap ging der Versuch für ein 64-Yard-Field-Goal allerdings daneben. Zuvor war erstmals seit zwei Jahren eine NFL-Partie mit einem 0:0 in die Halbzeit gegangen.

Philadelphia bleibt in der NFC Ost weiter an der Spitze. Die Packers fielen mit einer Bilanz von 5:3 Siegen zurück auf Rang drei in der NFC Nord.

(SID) / Bild: Imago