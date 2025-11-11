Logout
Die Philadelphia Eagles haben in der NFL ihren dritten Sieg nacheinander eingefahren
NFL

Eagles holen knappen Sieg gegen Packers

Die Philadelphia Eagles haben in der NFL ihren dritten Sieg nacheinander eingefahren. Der Super-Bowl-Champion rang im Montagsspiel die Green Bay Packers in einer Defensivschlacht mit 10:7 nieder. Nach neun Spielen stehen die Eagles bei 7:2 Siegen.

Quarterback Jalen Hurts warf für 183 Yards, den einzigen Touchdown der Eagles besorgte DeVonta Smith nach Pass Hurts. Die Packers kamen nach einem 0:10 nochmal zurück. Mit dem letzten Spielzug hatten die Gastgeber die Chance auf den Ausgleich, nach einem schwachen Snap ging der Versuch für ein 64-Yard-Field-Goal allerdings daneben. Zuvor war erstmals seit zwei Jahren eine NFL-Partie mit einem 0:0 in die Halbzeit gegangen.

Philadelphia bleibt in der NFC Ost weiter an der Spitze. Die Packers fielen mit einer Bilanz von 5:3 Siegen zurück auf Rang drei in der NFC Nord.

Werbung

(SID) / Bild: Imago