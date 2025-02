Eagles-Koordinator Moore übernimmt die Saints

Am Sonntag Super-Bowl-Triumph in New Orleans, seit Dienstag Chefcoach in New Orleans: Kellen Moore soll die Saints in der National Football League wieder zum Erfolg führen.

Wie die Franchise am Dienstag mitteilte, wird der bisherige Offensivkoordinator des frisch gebackenen NFL-Champions Philadelphia Eagles neuer Headcoach des Super-Bowl-Siegers von 2010.

„Während des Suchprozesses wurde klar, dass Kellen die richtige Person ist, um uns dabei zu helfen, ein erfolgreiches Programm und eine Kultur wiederherzustellen, an die unsere Fans gewöhnt sind und die sie erwarten“, sagte Teambesitzer Gayle Benson.

Der 36-jährige Moore, der sechs Saisons selbst als Quarterback in der NFL unter Vertrag gestanden hatte (Detroit, Dallas), hatte maßgeblichen Anteil an der starken Saison der Eagles, die am Sonntag im 40:22-Erfolg Philadelphias im Super Bowl gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs gipfelte.

Die Saints gewannen in der abgelaufenen Spielzeit nur fünf ihrer 17 Spiele und verpassten die Play-offs – wie bereits in den drei Spielzeiten zuvor. Für Moore ist es die erste Station als Headcoach.

(SID) / Bild: Imago