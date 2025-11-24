Eagles stolpern gegen Cowboys – Rams marschieren

Titelverteidiger Philadelphia hat sich in der NFL eine überraschende Niederlage geleistet. Der Super-Bowl-Sieger um Star-Quarterback Jalen Hurts verspielte beim Divisionsrivalen Dallas eine 21:0-Führung und verlor 21:24. Die Los Angeles Rams dagegen marschieren weiter und feierten einen 34:7-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers.

Dallas düpierte die Eagles mithilfe eines Field Goals von Kicker Brandon Aubrey aus 42 Yards im letzten Spielzug. Die Cowboys stehen damit bei 5:5 Siegen (ein Unentschieden), während Philadelphia bei acht Erfolgen erst die dritte Niederlage hinnehmen musste. Dennoch steuern Hurts und Co. als souveräner Spitzenreiter der NFC East weiter klar auf Playoff-Kurs.

Tampa-Quarterback Mayfield verletzt

Auch die Rams führen ihre Division (NFC West) mit 9:2 Siegen weiter an, haben aber die Seattle Seahawks (8:3) im Nacken. Ihr Quarterback Matthew Stafford warf für 273 Yards und drei Touchdowns, zwei davon für Davante Adams. Tampas Spielmacher Baker Mayfield verletzte sich an der linken Schulter und musste durch Teddy Bridgewater ersetzt werden.

Bei den Cleveland Browns feierte Rookie-Quarterback Shedeur Sanders einen erfolgreichen Einstand als Starter. Er führte sein Team zu einem 24:10 bei den Las Vegas Raiders. Die Raiders, abgeschlagenes Schlusslicht der AFC West, trennten sich anschließend von ihrem Offense Coordinator Chip Kelly.

