Eagles unterliegen bei Chargers nach Verlängerung

Der Titelverteidiger zog auch bei den Los Angeles Chargers den Kürzeren, im Monday Night Game setzte es ein 19:22 nach Verlängerung.

Für Philadelphia war es bereits die dritte Pleite in Serie, dennoch steht das Team um Quarterback Hurts in der NFC East mit einer 8:5-Bilanz an der Spitze. Die Eagles haben allerdings das Glück, dass der einzige Verfolger Dallas Cowboys (6:6:1) am vergangenen Donnerstag bei den Detroit Lions verloren hatte (30:44).

„Wir schlagen uns immer wieder selbst. Wir machen die kleinen Dinge nicht richtig, achten nicht auf die Details“, kritisierte Running Back Saquon Barkley: „Letztes Jahr ist letztes Jahr. Wir wissen, dass wir besser werden müssen.“

Chargers-Kicker Cameron Dicker sorgte acht Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit durch ein Field Goal aus 43 Yards für die Overtime, wenig später mit einem Treffer aus 54 Yards für den Endstand.

Hurts zwei Turnover in einem (!) Spielzug

Die Chargers (9:4) festigten ihren zweiten Platz in der AFC West hinter den Denver Broncos (11:2) und vergrößerten gleichzeitig die Sorgen der Kansas City Chiefs (6:7), denen nach fünf-Super-Bowl-Teilnahmen in sechs Jahren und drei Titelgewinnen das Aus im Play-off-Rennen droht.

Hurts warf keinen Touchdown-Pass und leistete sich fünf Turnovers, zwei davon in einem Spielzug in der ersten Hälfte. Nach einer Interception holte sich der Starspieler den Ball schnell zurück, verlor ihn aber direkt wieder. Seine letzte Interception in der Verlängerung besiegelte die Niederlage.

Chargers-Quarterback Justin Herbert spielte sieben Tage nach einer Operation wegen einer Fraktur in der linken Hand, warf (mit rechts) einen Touchdown-Pass und sorgte im Rushing für 66 Yards. Der 27-Jährige wurde allerdings siebenmal gesackt.

(SID)

Beitragsbild: Imago