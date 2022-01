Biathlon: Eberhard muss weiter pausieren

Der Olympia-Vierte Julian Eberhard verpasst auch den Biathlon-Weltcup ab Freitag in Oberhof.

Der vor Weihnachten in Hochfilzen und in Annecy wegen einer Rippenprellung ausgefallene Salzburger ist noch nicht fit genug, wie der ÖSV am Dienstag mitteilte. Erstmals in der laufenden Saison dabei ist hingegen Harald Lemmerer. Angeführt wird das österreichische Team von Weltmeisterin Lisa Hauser und Felix Leitner, die unlängst die World Team Challenge in Ruhpolding gewonnen haben.

(APA)

Beitragsbild: GEPA