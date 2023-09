Eberl äußert sich erneut zu Bayern-Spekulationen

Sportchef Max Eberl von RB Leipzig hat angesichts erneuter Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München auf seinen Vertrag beim Pokalsieger verwiesen. Die Sport Bild berichtete, dass es nur eine Frage der Zeit sei, wann der 50-Jährige einen wichtigen Posten beim deutschen Rekordmeister übernehme.

Ein Wechsel zur Transferperiode Anfang kommenden Jahres sei „gut möglich", hieß es darin vor dem Spitzenspiel beider Klubs am Samstag.

„Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag“, sagte Eberl der Sport Bild. „Es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga, RB Leipzig gegen Bayern München. Wir haben einen richtig spannenden Kader zusammengestellt, sind gut in die Saison gestartet, wollen unsere bisherigen Leistungen am Samstag gegen die Bayern bestätigen und sie bei uns zu Hause schlagen.“

Eberl hatte erst im vergangenen Dezember sein Amt in Leipzig angetreten, nachdem er im Januar 2022 bei Borussia Mönchengladbach zurückgetreten war und dies mit seiner eigenen Erschöpfung begründet hatte. Der 49-Jährige galt bereits in der Vergangenheit mehrfach als Kandidat beim FC Bayern. Er besitzt nach Klub-Angaben einen „langfristigen Vertrag“ in Leipzig.

Die Münchner hatten im Juli Christoph Freund als Sportdirektor und damit quasi als Nachfolger von Sportvorstand Hasan Salihamidzic verpflichtet. Eberl hatte seine aktive Fußballkarriere beim FC Bayern begonnen.

