Eberl bestätigt Sky-Info: Sane lehnt Bayern-Angebot ab

Der FC Bayern wollte in der Personalie Leroy Sane schnell Klarheit und hatte Leroy Sane eine Deadline gesetzt.

Der Flügelflitzer sollte sich rund um dieses Wochenende entscheiden, ob er das Angebot der Münchner annehmen will.

Die Bayern boten Sane zehn Millionen Euro fix. Hinzu wären 5,5 Millionen Euro an Boni hinzugekommen. Eine Signing Fee gab es nicht.

Sky hatte bereits vorab berichtet, dass die Sane-Seite um Star-Berater Pini Zahavi nicht vor hatte, das Angebot anzunehmen. Dies hat Sportvorstand Max Eberl nun nach dem abschließenden Bundesligaspiel des Rekordmeisters bei der TSG Hoffenheim auf Sky Nachfrage in der Mixed Zone nun bestätigt.

Eberl bestätigt: Sane will Angebot nicht annehmen

„Er hat heute gesagt, er möchte unser Angebot in dieser Form nicht annehmen“, so Eberl. Ein Hintertürchen lässt der der 51-Jährige aber noch offen: „Es gibt kein böses Blut. Das Angebot ist da. Wir haben unseren Wunsch geäußert. Man spürt, zumindest nach meinem Empfinden, dass Leroy bleiben möchte. Jetzt schauen wir mal, was die nächsten Tage passiert.“

Optionen dürfte der Tempodribbler aber genügend haben. Sein Wunschziel ist die Premier League. Nach Sky Informationen kann sich Sane aber auch einen Wechsel in die spanische Liga vorstellen.

