Eberl bestätigt “viele Anfragen”: Zwei Stars vor Gladbach-Abgang?

Borussia Mönchengladbach droht der Verlust der Leistungsträger Denis Zakaria und Matthias Ginter. Zakaria wolle sich möglicherweise in diesem Sommer verändern, so Sportdirektor Max Eberl am Freitag: “Es gibt viele Anfragen da muss man abwarten, was die nächsten Tage und Wochen passiert.”

Mit Nationalspieler Ginter “sind wir im Austausch. Wir sind daran interessiert, ihn zu halten. Ob es klappt, wird sich zeigen”, so Eberl.

Die Verträge der beiden Profis des fünfmaligen deutschen Meisters laufen am 30. Juni 2022 aus. In der Rheinischen Post hatte Eberl betont, dass die beiden Akteuren aufgrund ihrer Vertragssituation Profis seien, “bei denen ein Verkauf anstehen könnte”.

Man merke, “dass die Anfragen konkreter werden und das Interesse größer wird. Daher bin ich guten Mutes, dass der Transfermarkt in Europa bald richtig losgehen wird”.

Bild: Imago