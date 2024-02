Eberl legt los! Drei Baustellen für den neuen Bayern-Boss

Eine zentrale Baustelle: das Mittelfeld. Bayern-intern herrscht die Meinung, dass unter anderem der Abgang von Thiago – einem wichtigen Bestandteil der erfolgreichen FCB-Achse beim Triple-Gewinn 2020 – nicht adäquat kompensiert wurde. Aber auch in den anderen Mannschafsteilen sind Veränderungen zu erwarten.

„Neuer Trainer, Kommunikation, Davies“ – Eberls Baustellen beim FC Bayern

Wie viele Neuzugänge nötig sind, hängt auch davon ab, was aus Joshua Kimmich, Leroy Sane und Alphonso Davies wird. Alle drei Stammkräfte sind nur noch bis 2025 an den Verein gebunden, konkrete Verhandlungen über Vertragsverlängerungen haben noch immer nicht stattgefunden. Das dürfte sich mit Eberls Ankunft in Bälde ändern. Alle Beteiligten sollen im Idealfall bis zum Saisonende Klarheit – und damit Planungssicherheit – haben.

3. Die Kommunikations-Baustelle

Die Eberl-Verpflichtung ist auch aus kommunikativer Sicht sehr wichtig für den FCB. Seit dem Rückzug der Bayern-Granden Hoeneß und Rummenigge fehlt ein starkes Sprachrohr, das den Verein nach außen vertritt und sich gerade in brenzligen Phasen sowohl vor den Trainer als auch vor die Mannschaft stellt.

Auch einige Spieler bemängeln seit längerem, dass ihnen ein autoritärer und fachkundiger Ansprechpartner fehlt, dessen Bürotür 24/7 offen steht. Sportdirektor Freund ist zwar nah am Team dran und stellt sich auch vor und nach Spielen immer wieder für Interviews zur Verfügung, Eberl bringt als langjähriger Bundesliga-Manager aber noch mehr Erfahrung und Autorität mit. Es gibt viel zu tun – weshalb Eberl schon Anfang März loslegen wird.

( Florian Plettenberg / Kerry Hau – skysport.de)

Bild: Imago