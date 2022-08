Eberl neuer Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig

via

Nach Informationen von Sky hat sich RB Leipzig endgültig mit Max Eberl geeinigt.

Der 48-Jährige wird zum 1. Dezember 2022 neuer Geschäftsführer Sport beim aktuellen Tabellen-9. der Bundesliga. Die finale Zusage soll Eberl erst vor wenigen Tagen gegeben haben. Letzte Details des Deals müssen aber noch vertraglich fixiert werden.

Bereits am 30. Juli hatte Sky exklusiv vermeldet: „Eberl verhandelt mit Leipzig!“ Jetzt ist der Deal so gut wie in trockenen Tüchern. Die offizielle Verkündung soll zeitnah geschehen.

Eberls Mission: Leipzig titelreif zu machen!

Zukünftig wird er in seiner neuen Rolle einer der wichtigsten strategischen Entscheider des Vereins sein, aber die Fäden vor allem im Hintergrund ziehen. Soll heißen: Regelmäßige Auftritte auf Pressekonferenzen, wie in den vergangenen Jahren bei Borussia Mönchengladbach, werden von ihm nicht zu erwarten sein.

Im Januar dieses Jahres hatte der Ex-Profi sein Amt als Sportdirektor bei der Borussia aus privaten Gründen freiwillig aufgegeben. Seitdem hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, bereiste die Welt und führte viele Gespräche. Unter anderem mit RB-Boss Oliver Mintzlaff, der Eberl unbedingt nach Leipzig holen wollte – mit Erfolg!

