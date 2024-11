Eberl trifft Goretzka-Entscheidung

Erster Startelfeinsatz vor der Länderspielpause – und am Freitagabend gegen den FC Augsburg gleich wieder von Anfang an? Leon Goretzka kämpft sich beim FC Bayern nach und nach zurück. Die Zukunft des 29-Jährigen beim deutschen Rekordmeister bleibt weiterhin ungeklärt.

Das wird sich wohl bald ändern, denn Sportvorstand Max Eberl hat erneut eine Entscheidung getroffen. Nach Sky Informationen wollen die Bayern Goretzka – unabhängig von künftigen Einsatzzeiten – nach wie vor verkaufen. Im besten Fall soll er im Winter den Klub verlassen, optional auch per Leihe mit Kaufpflicht – spätestens aber im Sommer per festem Transfer.

Nicht, weil sich Goretzka etwas zu Schulden kommen lassen hat, aber er spielt in den Planungen der Bayern langfristig keine Rolle mehr. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Der Mittelfeldspieler soll nun im Winter oder spätestens im Sommer Geld einbringen mit Blick auf einen möglichen Mega-Wechsel von Florian Wirtz.

Der DFB-Kicker von Bayer 04 Leverkusen ist DAS Wunschziel des FCB. Doch auch andere europäische Top-Klubs jagen den Edeltechniker.

Kompany lobt Goretzka

Zuletzt stand der Rechtsfuß in der Bundesliga beim Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli (1:0) in der Startaufstellung und lief neben Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld auf. Nun könnte es gegen Augsburg zum zweiten Einsatz von Anfang an in Folge kommen – auch weil sich Aleksandar Pavlovic (Schlüsselbeinbruch) noch im Aufbautraining befindet und Joao Palhinha (Muskelbündelriss) verletzt ausfällt.

„Leon hat es gut gemacht gegen St. Pauli – und da war Joao nicht verletzt. In diesem Bereich habe ich keine Beschwerden: Ich habe keinen Spieler, der dort nicht hundert Prozent gegeben hat“, sagte Trainer Vincent Kompany in der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel und lobte Goretzka: „Er ist ein totaler Profi. Wir haben hundert Prozent Vertrauen in diesen Spieler.“

Was will Goretzka?

Die Bayern-Botschaft bezüglich eines Transfers ist mittlerweile bei Goretzka angekommen. Zwar liegt sein aktueller Fokus voll auf dem FCB, doch nach Sky Informationen wird ein Sommer-Wechsel vorbereitet. Sollte bereits im Winter eine Top-Option für Goretzka auf dem Tisch landen, wollen alle Parteien miteinander sprechen.

Der Mittelfeldmotor will wieder eine bedeutende Rolle bei einem Klub spielen – und Nationalspieler sein. Sein letztes Länderspiel hatte er im November 2023 beim 0:2 gegen Österreich bestritten. Auch bei der EM 2024 fehlte er. Interessenten gibt es. Zu diesem Kreis zählt unter anderem Manchester United. Möglich, dass noch weitere Hochkaräter hinzukommen. Jetzt, wo er sich wieder mit Leistungen empfehlen kann.

Welchen Preis Goretzka den Bayern einbringen kann, steht indes noch nicht fest.

In der laufenden Saison kommt Goretzka in neun Pflichtspielen in Liga, DFB-Pokal und Champions League auf gerade einmal 216 Minuten – er erzielte dabei ein Tor in der Königsklasse.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus, sky.de)

Foto: Imago